Футбол

Кристиан Бистрович: «ЦСКА постарается хорошо стартовать в чемпионате»Матч ТВ 04:34

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Газета.Ru07:18

Бистрович: «ЦСКА готов к игре с „Крыльями Советов“. Постараемся хорошо стартовать»

Sport24.ru04:10

Бистрович — о матче с «Крыльями»: в Премьер-Лиге нет лёгких соперников

Чемпионат05:17

Кристиан Бистрович: «ЦСКА постарается хорошо стартовать в чемпионате»

Матч ТВ04:34

Кристиан Бистрович: «ЦСКА постарается хорошо стартовать в чемпионате»

Sportbox.RU04:34

Бистрович отметил отсутствие легких соперников в РПЛ

Спорт-Экспресс02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

Обновлено в 10:48
Политика

Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах

Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.
Обновлено в 10:08
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Общество

Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
Обновлено в 10:09
Экономика

Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Общество

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции

Обновлено в 11:44
Происшествия

В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей

Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Музыка

Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге

Обновлено в 10:33
Происшествия

Убийца неверной стюардессы страдал от измен бывшей девушки

Обновлено в 11:15
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира из-за премии

Обновлено вчера в 19:41
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Кино

Скарлетт Йоханссон высказалась за свободный кастинг

Обновлено в 06:20
Происшествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Скелет в сапогах нашли под Петербургом

Обновлено в 11:21
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Общество

В России утвердили календарь праздничных выходных дней в 2020 году

Правительство России официально утвердило календарь праздничных выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Авто

В сети показали «заряженный» концепт будущего LADA X-Flow

Футуристический автомобиль получил название LADA X-Flow и является курсовым проектом российского дизайнера Ильи Разумова из Московского политехнического университета.
Обновлено в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиян Бистрович
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник московского клуба ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное