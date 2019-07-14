Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

Кристиан Бистрович: «ЦСКА постарается хорошо стартовать в чемпионате»

Политика Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.

Общество Погода оправдает ожидания москвичей В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.

Экономика Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Происшествия В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Происшествия В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Общество В России утвердили календарь праздничных выходных дней в 2020 году Правительство России официально утвердило календарь праздничных выходных дней в 2020 году.

Футбол Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.

Авто Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.