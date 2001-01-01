Футбол

Кристиан Бистрович: «ЦСКА должен сплотиться и провести матч с „Оренбургом“ без Ахметова»Матч ТВ вчера в 09:01

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович рассказал, как скажется на игре команды отсутствие полузащитника Ильзата Ахметова в предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга». Напомним, Ахметов не примет участия во встрече из-за перебора желтых карточек.
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Кристиан Бистрович: «ЦСКА должен сплотиться и провести матч с „Оренбургом“ без Ахметова»

Матч ТВвчера в 09:01

Кристиан Бистрович: «ЦСКА должен сплотиться и провести матч с „Оренбургом“ без Ахметова»

Sportbox.RUвчера в 09:01

Бистрович: проблема, когда игрок высокого уровня, как Ахметов, пропускает матч

Чемпионатвчера в 02:09
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

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Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

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Хоккей

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Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
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Хоккей

СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ

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Обновлено в 02:29
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

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Общество

Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине

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Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
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Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
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Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
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Политика

В Белграде проходят акции протеста против президента Сербии

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Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
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Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Обновлено в 12:01
Армия и оружие

День войск ПВО отметили в бывшем военном городке Балашихи

Торжественный митинг в честь Дня войск противовоздушной обороны и 101-й годовщины системы ПВО Москвы провели в микрорайоне Заря в Балашихе.
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Армия и оружие

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16
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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
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Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
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