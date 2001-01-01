Футбол
Кристиан Бистрович: «ЦСКА должен сплотиться и провести матч с „Оренбургом“ без Ахметова»Матч ТВ вчера в 09:01
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович рассказал, как скажется на игре команды отсутствие полузащитника Ильзата Ахметова в предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга». Напомним, Ахметов не примет участия во встрече из-за перебора желтых карточек.
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Кристиан Бистрович: «ЦСКА должен сплотиться и провести матч с „Оренбургом“ без Ахметова»
Sportbox.RUвчера в 09:01
Бистрович: проблема, когда игрок высокого уровня, как Ахметов, пропускает матч
Чемпионатвчера в 02:09
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