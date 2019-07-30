Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по ЧаловуЕвро-футбол.ру 13:03
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports. По сведениям, "орлы" предлагают за 21-летнего россиянина чуть больше 15 млн евро. Также футболистом интересуется "Монако" и "Валенсия".
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Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.Чемпионат07:38
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