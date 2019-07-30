Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.

с чего всё началось

Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports. По сведениям, "орлы" предлагают за 21-летнего россиянина чуть больше 15 млн евро. Также футболистом интересуется "Монако" и "Валенсия".

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Политика Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Общество Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.

Наука Углеродные нанотрубки оказались «двуликими» Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.

Авто С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.

Происшествия В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Энергетика Путин подписал закон о контроле цен на топливо Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.

Политика Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме 24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Футбол Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити» Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.

Политика В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией Несколько тысяч грузин вышли на митинг в Батуми, требуя от властей налаживания отношений с Россией.

Политика Украина: США не планируют присоединяться к «нормандскому формату» Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Вашингтон не намерен входить в состав переговорной группы.

Транспорт BlaBlaCar поддержал инициативы по повышению безопасности перевозок Сервис поиска попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, заявила РИА Новости руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.

Авто Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.

Экономика НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.