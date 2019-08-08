Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу ЧаловаРИА Новости вчера в 11:06
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В воинской части под Архангельском прогремел мощный взрыв
8 августа на территории воинской части №09703 в архангельском поселке Ненокса произошел взрыв с последующим пожаром.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено в 10:08
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Кино
Охлобыстин сыграет главную роль в новом детективном сериале «Вспышка»
Актёру досталась главная роль в детективном сериале «Вспышка», пишет «Культуромания».
Обновлено в 15:59
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено в 14:51
Происшествия
Тела 20 человек обнаружили в Мексике
По его данным, тела обнаружили в трех разных местах города Уруапан. Согласно словам Патрона, девять трупов были подвешены на мосту.
Обновлено в 13:34
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка
Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться
Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено в 12:45
Общество
Стала известна причина сбоя телевещания в Москве
Сбой телевещания в некоторых районах Москвы произошел из-за технических работ.
Обновлено в 15:54
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Авто
Новая Toyota GR Supra стартует на российском рынке
Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.
Обновлено в 10:01
Общество
ФАС возбудила дело из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей
УФАС в Санкт-Петербурге возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ" из-за размещенной рекламы о кастрации.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Honor объявил дату презентации своего первого телевизора
Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено в 16:25
Авто
Компания Lotus показала новый логотип
Новый логотип был обнародован в то же время, когда Lotus объявил о спонсорском соглашении с соседним футбольным клубом Премьер-лиги Норвич Сити.
Обновлено в 06:37
Экономика
Фридман будет вызван в суд по делу о банкротстве испанской компании
Бизнесмен Михаил Фридман будет вызван 12 сентября в испанский суд в качестве подозреваемого для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05