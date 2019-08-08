Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу ЧаловаРИА Новости вчера в 11:06
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали при штурме резиденции
Сотрудники милиции Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Здоровье
В Приамурье из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС
Обновлено в 02:46
Футбол
Сессеньон перейдёт из «Фулхэма» в «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм Хотспур» договорился о трансфере полузащитника «Фулхэма» Райана Сессеньона, сообщает The Independent.
Обновлено в 01:41
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Единоборства
Фрэнки Эдгар объявил о переходе в легчайшую весовую категорию
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств
Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.
Обновлено в 03:09
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Происшествия
СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Футбол
Геркус назвал «совсем низким уровнем» клуб, пытающийся купить Чалова
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус критически оценил возможный трансфер лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона, форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас».
Обновлено в 04:06
Экономика
Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж
Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.
Обновлено в 02:20
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро.
Обновлено вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская впервые стала мамой
36-летняя Карина Разумовская родила сына. Радостную новость сообщили журналистам Peopletalk друзья актрисы.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
Кирилл Бревдо о четвёртом поколении хэтчбека Mazda 3
Подробнее об особенностях хэтчбека Mazda 3 и его конструкции в полной версии материала.
Обновлено в 04:12
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24