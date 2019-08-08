Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу ЧаловаРИА Новости вчера в 11:06

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
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