Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.

с чего всё началось

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports. Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.

«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова

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