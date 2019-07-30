Футбол
«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за ЧаловаBookmaker-ratings.ru вчера в 12:14
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports. Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.Чемпионатвчера в 07:38
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Экономика
Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании
Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».
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Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском
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«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
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На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Леонардо Ди Каприо обратил внимание на природные пожары в Сибири
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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
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Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
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Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
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Обновлено вчера в 17:35
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Главный детский кардиолог Подмосковья провела прием в Серпухове
В детской поликлинике №1 сегодня, 30 июля, состоялся прием главного детского кардиолога Московской области, руководителя педиатрического отделения МОКДЦД Альфии Дроздовой.
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Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Аналитики проекта «Кино Mail.ru» назвали самые частые интернет-запросы жителей России о вселенной Гарри Поттера.
Обновлено вчера в 23:26
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Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Политика
Спецпредставитель ООН по Сирии не поехал на переговоры в Нур-Султан
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на международную встречу по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество
Кузбассовцы указали на невозможность совмещать семью и работу
Портал по поиску работы "Зарплата.ру" опросил 1 310 жителей Кемеровской области и выяснил, что 68% участников опроса готовы уделять меньше времени семье, если это поможет карьерному росту и увеличению зарплаты.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 02:18
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря
Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.
Обновлено в 02:25
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено 29 июля в 06:58
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Технологии
Эксперты рассказали о новом способе кражи денег с бесконтактных карт Visa
Британские эксперты из компании Positive Technologies, которые занимаются вопросами кибербезопасности, смогли обойти ограничение на картах Visa.
Обновлено вчера в 14:11