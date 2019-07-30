Футбол

«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за ЧаловаBookmaker-ratings.ru вчера в 12:14

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports. Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
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с чего всё началось

«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА за Чалова € 15 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.
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«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 миллионов евро за Чалова

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Фёдор Чалов может перейти в английский клуб

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Sky Sports: «Кристал Пэлас» предложил 14 миллионов фунтов ЦСКА за Чалова

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СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас»

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«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА за Чалова € 15 млн

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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
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