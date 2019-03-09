Футбол
«Брайтон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»Советский спорт 09:25
У проигравших отличился Лука Миливоевич (50, пен.). После этой победы Брайтон, набрав 33 очка, поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас, имея в активе также 33 балла, занимает 13-е место.
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