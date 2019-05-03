Футбол
«Кристал Пэлас» отправил «Кардифф Сити» в ЧемпионшипЕвро-футбол.ру 14:21
"Кристал Пэлас" в который раз доказал, что на выезде в этом сезоне чувствует себя лучше, чем дома. Команда Роя Ходжсона в Уэльсе обыграла "Кардифф Сити" со счётом 3:2 благодаря голам Заха, Бучуайи и Таунсенда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:32
Политика
Депутат ЗакСа протянул руку помощи наркоману Резнику
Коллега Максима Резника по ЗакСобранию Андрей Анохин предложил сбившемуся с пути депутату свою помощь.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Медики назвали привычки, разрушающие позвоночник
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Эхо войны: поисковики ищут в волховских болотах останки солдат
В годы войны немцы даже прозвали эту территорию "волховскими джунглями" по названию соседней реки Волхов.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Общество
Аномальная жара вернется в Ярославль: сначала зальет, потом высушит
Очень скоро холодная погода сменится на теплую. В первые дни майских праздников в Ярославле будет прохладно и дождливо.
Обновлено 02 мая в 03:44
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Игры
Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch
Обновлено в 09:39
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»
В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион».
Обновлено в 14:58
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Футбол
Дик Адвокат: «Очень горжусь, что „Зенит“ стал чемпионом»
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал победу клуба в нынешнем сезоне РПЛ. Я очень горжусь, что «Зенит» стал чемпионом.
Обновлено в 15:27
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Айнтрахт» опроверг информацию о трансфере Йовича в «Реал»
Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».
Обновлено в 13:01
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае
Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35