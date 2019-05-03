Футбол
«Кристал Пэлас» отправил «Кардифф Сити» в ЧемпионшипЕвро-футбол.ру 14:21
"Кристал Пэлас" в который раз доказал, что на выезде в этом сезоне чувствует себя лучше, чем дома. Команда Роя Ходжсона в Уэльсе обыграла "Кардифф Сити" со счётом 3:2 благодаря голам Заха, Бучуайи и Таунсенда.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
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В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
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Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
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В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
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Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
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Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Обновлено в 15:30
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Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
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Футбол
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Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
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Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
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Обновлено в 16:48