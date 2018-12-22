Футбол

«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
РИА Новости
12:19

Манчестер Сити — Кристал Пэлас
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Илкай Гюндоган
27′
33′
Джеффри Шлупп
35′
Андрос Таунсенд
45′
Уилфрид Заа
Николас Отаменди
Серхио Агуэро
50′
51′
Лука Миливоевич
Фабиан Делф
Кевин де Брюйне
62′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
69′
75′
Патрик ван Анхолт
80′
Джеймс Макартур
Кевин де Брюйне
85′
88′
Уилфрид Заа
Джордан Айю
90′+3′
Висенте Гуаита
90′+5′
Макс Майер
Джейсон Панчон
"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу. Субботняя игра в Манчестере завершилась победой гостей со счетом 3:2.
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