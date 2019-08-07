Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Сегодня дедлайн в АПЛ: Лукаку, Дибала, Эриксен, Чалов (!) и Коутинью могут сменить клубы

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🔥🔄Канселу в «Ман Сити», Данило уехал в «Юве», «Пэлас» предложил 23 млн фунтов за Чалова. Трансферный дайджест Sports.ru

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Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты

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«Счёт идёт на минуты». Агент рассказал о трансфере Чалова в «Кристал Пэлас»

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Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова

Советский спорт12:19

Клуб АПЛ предлагает 23 млн фунтов за Чалова. Но ЦСКА нельзя его отпускать

Sport24.ru13:00

Чалов – 23 миллиона фунтов. Зе Луиш – 8,5 миллиона евро. Продайте Федора немедленно!

Спорт-Экспресс16:45
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Армия и оружие

Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
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Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 14:55
Гаджеты

Стартап из США разработал кофемашину для варки пива

Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Армия и оружие

На Западе оценили возможности «Охотника»

Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе

Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

София Ротару отмечает день рождения в Крыму

Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
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Политика

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Борис Корчевников попал в дорожную аварию

Обновлено в 09:04
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей

Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде

Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области.
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Обновлено в 10:16
Происшествия

Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек

Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
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Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Кино

Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам

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Происшествия

В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Теннис

Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале

Обновлено в 16:37
Футбол

Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 08:37
Политика

ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Футбол

«Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу

Обновлено в 16:40
Футбол

«Слован» победил «Дандолк» в рамках квалификации ЛЕ

«Слован» нанес поражение «Дандолку» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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