Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Кино
Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
Обновлено в 16:36
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Стартап из США разработал кофемашину для варки пива
Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе
Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Борис Корчевников попал в дорожную аварию
Обновлено в 09:04
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Торпедо» на турнире в Нижнем Новгороде
Московское «Динамо» успешно стартовало на Кубке губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 14:20
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 10:16
Происшествия
Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек
Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Кино
Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам
Обновлено в 01:33
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Теннис
Надаль вышел в третий круг турнира в Монреале
Обновлено в 16:37
Футбол
Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
Обновлено в 08:37
Политика
ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму
Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Слован» победил «Дандолк» в рамках квалификации ЛЕ
«Слован» нанес поражение «Дандолку» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:13
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено в 14:42