Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru вчера в 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты
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Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Согласно сообщению, опубликованного пресс-службой Росстандарта, в нашей стране в ближайшее время будет отозвано 147 автомобилей Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года.
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Средняя продолжительность жизни в Туве за последние 11 лет выросла, но остаётся существенно ниже, чем в среднем по России.
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В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat
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Создатели «Игры престолов» ушли с HBO ради Netflix
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Кокаин на 2 млн долларов выбросило на берег в Новой Зеландии
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83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом
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На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
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Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»
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