Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.

Происшествия В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Происшествия Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.

Происшествия Житель Иркутской области перевёл 4 тысячи долларов США псевдо-юристу Мужчина хотел получить несуществующее наследство В Иркутской области 54-летний житель Братска заявил в полицию о том, что неизвестные обманули его и украли около 4 тысяч долларов США.

Гаджеты На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Политика В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившего о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает и говорит о "заигрывании" с Украиной, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Кино Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды Голливудский актер Киану Ривз превратился в морского владыку. Художник Marvel показал, как бы выглядел артист в роли короля Атлантиды.

Шоу-бизнес Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.

Политика В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Авто В РФ отзывают пикапы Fiat Fullback Согласно сообщению, опубликованного пресс-службой Росстандарта, в нашей стране в ближайшее время будет отозвано 147 автомобилей Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Здоровье В Туве живут на 6 лет меньше, чем в среднем по России Средняя продолжительность жизни в Туве за последние 11 лет выросла, но остаётся существенно ниже, чем в среднем по России.

Шоу-бизнес Карина Разумовская впервые стала мамой Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Авто Haval расширил дилерскую сеть в РФ К дилерской сети китайской компании Haval в России добавились ещё восемь партнёров: «КорсГрупп» в Калуге, «Томь» в Кемерово, «Арсенал» в Красноярске, «Севертранс» в Мурманске, «СибМоторс» в Новокузнецке, «Премьера» в Самаре, «Армада-Авто» в Ульяновске и «Автомир» в Ярославле.

Общество В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.

Кино Создатели «Игры престолов» ушли с HBO ради Netflix Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс заключили контракт с Netflix на съемки фильмов и шоу.

Происшествия Кокаин на 2 млн долларов выбросило на берег в Новой Зеландии В Новой Зеландии штормом выбросило на берег крупную партию кокаина. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает издание "Нью Зиланд геральд".

Культура 83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.