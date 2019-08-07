Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
Обновлено в 23:02
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Обновлено в 23:04
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Политика
Зеленский заверил, что Крым вернется в состав Украины
Обновлено в 12:11
Политика
Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»
Обновлено в 17:49
Происшествия
Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.
Обновлено в 22:10
Экономика
Япония одобрила первую после ограничений поставку материалов в Южную Корею
Правительство Японии впервые после введение экспортных ограничений в отношении Южной Кореи одобрило поставку туда ряда высокотехнологических материалов, заявил в ходе пресс-конференции в четверг глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Космос
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО
Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
Обновлено в 04:01
Политика
Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей всех стран 10 августа выступить против американской блокады Венесуэлы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Технологии
«ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 10:07
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Наука
Риск развития деменции может снизить общение с друзьями
Выяснилось, что вероятность развития деменции после 60 лет сокращается у людей, которые постоянно общаются с соседями с друзьями.
Обновлено в 22:08
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Футбол
Давид Луис хочет перейти в «Арсенал»
Защитник "Челси" Давид Луис хочет перейти в лондонский "Арсенал", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:11
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Спорт
Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки.
Обновлено в 22:25
Шоу-бизнес
София Ротару празднует свой 72-й день рождения
Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.
Обновлено в 03:39
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 22:19
Авто
BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России
Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено в 07:30