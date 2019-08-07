Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова

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Сегодня дедлайн в АПЛ: Лукаку, Дибала, Эриксен, Чалов (!) и Коутинью могут сменить клубы

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Клуб АПЛ предлагает 23 млн фунтов за Чалова. Но ЦСКА нельзя его отпускать

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«Счёт идёт на минуты». Агент рассказал о трансфере Чалова в «Кристал Пэлас»

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Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты

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Вековая история, ноль трофеев и мудрый тренер у руля. Клуб, который хочет купить Чалова

Спорт-Экспресс17:10
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
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Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
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Происшествия

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Правительство Японии впервые после введение экспортных ограничений в отношении Южной Кореи одобрило поставку туда ряда высокотехнологических материалов, заявил в ходе пресс-конференции в четверг глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.
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Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
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Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО

Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
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Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

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Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей всех стран 10 августа выступить против американской блокады Венесуэлы, передает РИА "Новости".
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По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Выяснилось, что вероятность развития деменции после 60 лет сокращается у людей, которые постоянно общаются с соседями с друзьями.
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