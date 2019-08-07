Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Обновлено в 14:49
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В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
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Обновлено 05 августа в 00:33
Армия и оружие
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Экономика
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Армия и оружие
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По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
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Зеленский призвал лидеров возобновить встречу в «нормандском формате»
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Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек
Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Обновлено в 16:48
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
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Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL
Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL в чехле.
Обновлено в 14:59
Общество
Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?
Скорее всего, на этой неделе вас на работе ожидает приятный сюрприз.
Обновлено 05 августа в 08:32
Экономика
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Обновлено в 04:10
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Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
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Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
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Энергетика
Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть
Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.
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Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Хоккей
«Авангард» проиграл в Сочи уже третий матч
По одному голу в первых двух периодах забил ветеран сочинцев Илья Крикунов, в заключительной двадцатиминутке Валентин Пьянов отквитал одну шайбу, а за четыре минуты до конца матча хозяева льда довели счет до 3:1, обеспечив себе победу на домашнем турнире.
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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