Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Сегодня дедлайн в АПЛ: Лукаку, Дибала, Эриксен, Чалов (!) и Коутинью могут сменить клубы

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🔥🔄Канселу в «Ман Сити», Данило уехал в «Юве», «Пэлас» предложил 23 млн фунтов за Чалова. Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:15

Клуб АПЛ предлагает 23 млн фунтов за Чалова. Но ЦСКА нельзя его отпускать

Sport24.ru13:00

«Счёт идёт на минуты». Агент рассказал о трансфере Чалова в «Кристал Пэлас»

Sport.ru13:59

Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова

Советский спорт12:19

Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты

Чемпионат12:58

Вековая история, ноль трофеев и мудрый тренер у руля. Клуб, который хочет купить Чалова

Спорт-Экспресс17:10
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Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

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Стартап из США разработал кофемашину для варки пива

Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
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Происшествия

Пострадавший у дома Атамбаева глава областной милиции впал в кому

Обновлено в 19:20
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека

Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Общество

На Приморье обрушится тропический шторм «Франциско»

Обновлено 05 августа в 00:33
Армия и оружие

Турция и США создадут центр совместных операций в Сирии

4 августа президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:54
Экономика

«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года

Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Здоровье

Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях

Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

Обновлено в 11:28
Политика

Зеленский призвал лидеров возобновить встречу в «нормандском формате»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что главам стран-участниц «нормандского формата» необходимо как можно скорее возобновить переговоры.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие

Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

Обновлено в 15:10
ЖКХ

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
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Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено в 15:00
Происшествия

Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек

Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Обновлено в 16:48
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Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии

Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
Гаджеты

Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL

Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL в чехле.
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Общество

Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?

Скорее всего, на этой неделе вас на работе ожидает приятный сюрприз.
Обновлено 05 августа в 08:32
Экономика

В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров

По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Общество

Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации

Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских военных

Обновлено в 07:55
Энергетика

Эксперт оценил перспективы снижения цен на нефть

Независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.
Обновлено в 16:25
Политика

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.
Обновлено 05 августа в 04:25
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Хоккей

«Авангард» проиграл в Сочи уже третий матч

По одному голу в первых двух периодах забил ветеран сочинцев Илья Крикунов, в заключительной двадцатиминутке Валентин Пьянов отквитал одну шайбу, а за четыре минуты до конца матча хозяева льда довели счет до 3:1, обеспечив себе победу на домашнем турнире.
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Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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