Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты

Чемпионат12:58

Клуб АПЛ предлагает 23 млн фунтов за Чалова. Но ЦСКА нельзя его отпускать

Sport24.ru13:00

«Счёт идёт на минуты». Агент рассказал о трансфере Чалова в «Кристал Пэлас»

Sport.ru13:59

Источник: ЦСКА не устраивает уровень потенциального покупателя Чалова

Советский спорт12:19

🔥🔄Канселу в «Ман Сити», Данило уехал в «Юве», «Пэлас» предложил 23 млн фунтов за Чалова. Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:15

СМИ: «Кристал Пэлас» сделал улучшенное предложение ЦСКА по Чалову

Матч ТВ11:29

«Кристал Пэлас» и ЦСКА не успеют договориться по Чалову?

Спорт-Экспресс15:07
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Происшествия

Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.
Обновлено в 04:49
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика

В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны».
Обновлено в 15:34
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Начался второй штурм резиденции Атамбаева

Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 15:02
Политика

ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:24
Политика

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

Обновлено в 15:10
Политика

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Культура

Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт

Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге

Обновлено в 10:56
Футбол

ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»

Обновлено в 02:52
Авто

Грузовик, побеждавший в трак-триале, восстановил МАЗ

Знаменитая машина, которая в составе команды «МАЗ-Яровит» выступала очень успешно в соревнованиях по трак-триалу, восстановлен.
Обновлено в 13:46
Финансы

Американские индексы торгуются в минусе

В среду, 7 августа, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности вокруг торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 12:20
Здоровье

Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России

Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 14:28
Общество

Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве

В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

На Западе оценили возможности «Охотника»

Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Авто

Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах

Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье

Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях

Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено в 12:51
Кино

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма

Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Наука

Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице

Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлении бессонницы.
Обновлено в 13:53
Политика

Совет Федерации предлагает школьникам изучать конституцию в стихах

В восемь регионов страны из каждого федерального округа будет направлен бесплатный тираж книги «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».
Обновлено в 11:15
Политика

Путин и Зеленский договорились о новой встрече «нормандской четверки»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров «нормандской четверки».
Обновлено в 06:41
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Фёдор Николаевич Чалов
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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