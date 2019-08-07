Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Происшествия
Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене
Взрыв большой мощности произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене.
Обновлено в 04:49
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны».
Обновлено в 15:34
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Начался второй штурм резиденции Атамбаева
Киргизский спецназ начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 15:02
Политика
ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму
Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:24
Политика
В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»
Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Культура
Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт
Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Футбол
ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»
Обновлено в 02:52
Авто
Грузовик, побеждавший в трак-триале, восстановил МАЗ
Знаменитая машина, которая в составе команды «МАЗ-Яровит» выступала очень успешно в соревнованиях по трак-триалу, восстановлен.
Обновлено в 13:46
Финансы
Американские индексы торгуются в минусе
В среду, 7 августа, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности вокруг торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России
Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 14:28
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Авто
Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах
Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено в 12:51
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Наука
Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице
Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлении бессонницы.
Обновлено в 13:53
Политика
Совет Федерации предлагает школьникам изучать конституцию в стихах
В восемь регионов страны из каждого федерального округа будет направлен бесплатный тираж книги «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».
Обновлено в 11:15
Политика
Путин и Зеленский договорились о новой встрече «нормандской четверки»
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров «нормандской четверки».
Обновлено в 06:41