Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru вчера в 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Агент — о возможном трансфере Чалова: «Кристал Пэлас» не сдаётся, счёт на минуты
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Вековая история, ноль трофеев и мудрый тренер у руля. Клуб, который хочет купить Чалова
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ.
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Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
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В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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Балерина сообщила, что хочет рассказать своим поклонникам о том, чем же она питается на отдыхе — весь ее дневной рацион стоит рядом на столе.
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Украинские СМИ выдали фото тушёнки за «доказательство участия РФ в войне на Донбассе»
Украинские СМИ в очередной раз отличились поисками «доказательств участия России» в вооружённом конфликте на Донбассе.
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В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено вчера в 15:00
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«Газпром» подошел к экспортному провалу
Поставки в Европу в августе могут существенно снизиться «Газпром», которому до сих пор в этом году удавалось удерживать экспорт газа на уровне, близком к рекордным показателям 2018 года, в августе может столкнуться с двузначным его падением в процентах.
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Сын Максима Коновалова перенес клиническую смерть и два месяца комы
Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца находился в коме.
Обновлено в 00:29
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Children of Morta выходит 3 сентября
Студия Dead Mage и издательство 11 bit studios определились с датами релиза рогалика Children of Morta.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Общество
Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
«Делимобиль» подвезет инвесторов
Каршеринговый сервис нанял банк для поиска миноритарного партнера По данным "Ъ", сервис "Делимобиль" намерен привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Иркутской области после пожара затонул катер
Обновлено в 00:25
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
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Обновлено вчера в 10:21
Политика
Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы
Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.
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Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
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