Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере ЧаловаГазета.Ru 16:12
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com". Варга рассказал, что поставил в известность армейцев о желании английского клуба приобрести россиянина.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
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Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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Молодой медведь прибежал в центр Магадана, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
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Астрономы нашли четыре новых горячих юпитера
Астрономы при помощи наземного роботизированного телескопа WASP-South открыли четыре новых экзопланеты типа «горячий юпитер».
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«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
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Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией
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Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
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Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
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Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
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Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
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Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
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В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
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Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Обновлено в 21:19
Экономика
Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
США и Китай обменялись новыми залпами в расширяющейся торговой войне.
Обновлено в 17:02
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Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома
Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
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Культура
Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта
Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.
Обновлено в 05:49