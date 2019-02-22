Футбол

«Кристал Пэлас» нанес «Лестеру» третье поражение кряду в АПЛСоветский спорт 14:25

Лестер потерпел третье поражение кряду и с 32 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, а Кристал Пэлас расположился строчкой ниже, имея в активе 30 очков.
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«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» благодаря дублю Заа

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«Кристал Пэлас» нанес «Лестеру» третье поражение кряду в АПЛ

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«Лестер» – «Кристал Пэлас»: будут ли в матче голы?

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Прогноз на матч «Лестер» - «Кристал Пэлас»: у кого больше шансов взять три очка

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Грузовой Boeing разбился на юге США

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Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией

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Водитель BMW насмерть сбил пешеходов на Невском проспекте

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Украину на Евровидении-2019 представит певица MARUV

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Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление коллеги по цеху Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы разжигает войны.
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Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
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Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

По предварительным данным, режиссер находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие

В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», испытания которого ранее показало российское Минобороны, скорее всего, предназначен не для нанесения первого удара по противнику, а для ответного удара в случае ядерного нападения на Россию.
Обновлено в 12:48
Спорт

Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне

Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Обновлено в 09:11
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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Обновлено в 15:53
Происшествия

В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

В Бурятии МВД начало проверку после появления в Сети видео, снятом в одном из отделов полиции республики во время корпоратива в честь 23 февраля.
Обновлено в 06:07
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Спорт

Скелетонистка Елена Никитина завоевала Кубок мира

Елена Никитина финишировала во втором старте финального этапа Кубка мира в Калгари (Канада) на пятом месте, что позволило ей опередить всех своих соперниц в общем зачете сезона (1 663 очка) и впервые в истории женского скелетона России завоевать большой «хрустальный глобус».
Обновлено в 13:38
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Обновлено в 12:08
Транспорт

Авиапассажиры РФ получили право проходить в самолет по электронному посадочному

Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам: в силу вступает соответствующий приказ Минтранса РФ.
Обновлено в 16:18
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

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Обновлено в 08:23
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Кино

Умер режиссер мюзикла «Поющие под дождем» Стэнли Донен

Режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен скончался в США на 95-м году жизни, пишет газета Chicago Tribune.
Обновлено в 14:49
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Спорт

Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира

Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде, совсем чуть-чуть опередив Елизавету Туктамышеву, с которой соревновалась за последнюю путевку от страны на чемпионат мира в японской Сайтаме.
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Политика

Массовый протест прошел в Белграде

Массовый антиправительственный протест прошел в субботу вечером в столице Сербии.
Обновлено в 17:01
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Политика

В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома

В Хабаровске врачи оставили 35-летнюю женщину самостоятельно рожать на полу роддома.
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Шесть человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже

Шесть человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов» в столице Франции.
Обновлено в 10:46
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