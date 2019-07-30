Футбол
«Кристал Пэлас» намерен предложить ЦСКА за Чалова €15 млнNews.ru вчера в 08:17
Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» намерен предложить московскому ЦСКА сделку по форварду Фёдору Чалову. Как сообщает «Чемпионат», сумма потенциального трансфера составляет €15 млн. Ранее в СМИ была информация, что в борьбу за 21-летнего россиянина вступили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
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Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.Чемпионатвчера в 07:38
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