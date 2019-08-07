Футбол
«Кристал Пэлас» купил Маккарти у «Эвертона» за 3 млн фунтовSports.ru 21:31
Лондонцы приобрели у «Эвертона» полузащитника Джеймса Маккарти, который через год мог стать свободным агентом. По данным BBC, трансфер 28-летнего ирландца обошелся «Пэлас» в 3 миллиона фунтов. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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