Футбол

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 1:3REGNUM 07:16

Кристал Пэлас — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
15′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Шейху Куяте
22′
63′
Рахим Стерлинг
65′
Давид Сильва
Бернарду Силва
75′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Андрос Таунсенд
Макс Майер
77′
Лука Миливоевич
81′
Джеймс Макартур
Бакари Сако
85′
87′
Лерой Сане
Джон Стоунз
90′
Габриэл Жезус
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола, заявил, что он не хотел бы работать тренером так долго, как это делает его 71-летний коллега из другой лондонской команды «Кристал Пэлас» Рой Ходжонсон.
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