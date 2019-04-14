Футбол
Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:2 (2-й тайм)REGNUM 07:16
Чемпионат Англии
Стадион «Селхерст Парк»
|15′
Рахим Стерлинг
Джеффри Шлупп
Шейху Куяте
|22′
|63′
Рахим Стерлинг
|65′
Давид Сильва
Бернарду Силва
|23%
|Владение мячом
|77%
|64%
|Процент точных передач
|90%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|1
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|1
|3
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
34
Келли
6
Дэнн
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
8
Куяте
10
Таунсенд
17
Бентеке
11
Заа
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
22
Менди
17
де Брюйне
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
2 ×
10
Агуэро
19
Сане
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола, заявил, что он не хотел бы работать тренером так долго, как это делает его 71-летний коллега из другой лондонской команды «Кристал Пэлас» Рой Ходжонсон.
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