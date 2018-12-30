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Стадион «Селхерст Парк»
В воскресенье, 30 декабря, в 15:00 (МСК) состоится матч 20-го тура АПЛ между футбольными клубами Кристал Пэлас и Челси. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Селхерст Парк».
Букмекеры.рфвчера в 18:00
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«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 30 декабря 2018 года
LiveSport.ru28 декабря в 21:29
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Вниманием были обделены президент Украины Петр Порошенко и глава Грузии Саломе Зурабишвили.
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Поединок завершился в третьем раунде нокаутом. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя. Джонс стал чемпионом в полутяжелом весе.
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