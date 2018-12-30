В воскресенье, 30 декабря, в 15:00 (МСК) состоится матч 20-го тура АПЛ между футбольными клубами Кристал Пэлас и Челси. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Селхерст Парк».

Кристал Пэлас – Челси. Прогноз на матч АПЛ от эксперта Leaguelane

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