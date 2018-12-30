Футбол
Чемпионат Англии
Стадион «Селхерст Парк»
|10′
Маркос Алонсо
|51′
Н'Голо Канте
Джеффри Шлупп
Коннор Уикхэм
|69′
|76′
Оливье Жиру
Альваро Мората
Шейху Куяте
Макс Майер
|78′
|82′
Виллиан
Эмерсон Палмьери
|32%
|Владение мячом
|68%
|76%
|Процент точных передач
|89%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|–
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|3
|3
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑5‑1
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
5
Томкинс
12
Сако
3
ван Анхолт
10
Таунсенд
18
Макартур
4
Миливоевич
7
Майер
21
Викхам
11
Заа
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
33
Палмьери
29
Мората
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
В воскресенье, 30 декабря, в 15:00 (МСК) состоится матч 20-го тура АПЛ между футбольными клубами Кристал Пэлас и Челси. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Селхерст Парк».
Букмекеры.рфвчера в 18:00
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«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 30 декабря 2018 года
LiveSport.ru28 декабря в 21:29
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
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