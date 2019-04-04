Футбол
Криштиану Роналду сможет сыграть в первом матче против «Аякса»REGNUM 06:36
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».
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Помпео заявил о планах НАТО достичь «мира посредством силы»
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В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий
Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
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При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
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Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
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