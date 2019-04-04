Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»Чемпионат 04:10

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошёл реабилитацию с опережением графика.

Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»

Политика Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.

Здоровье Названы продукты, которые мешают похудеть Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.

Авто Lada Largus «для экономных» поступила в продажу 4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Политика Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.

Политика Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.

Армия и оружие Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.

Общество Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Происшествия Пытавшие задержанного экс-полицейские отправятся в колонию Суд признал экс-полицейских виновными в совершенном преступлении и приговорил их к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Общество Путин поздравил ветеранов с началом акции «Вахта памяти» Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с началом акции "Вахта памяти", отметив, что их поколение вдохновляет участников поискового движения и всю страну.

Происшествия В Подмосковье в крупном ДТП погибли шесть человек В Подмосковье в крупном ДТП погибли шесть человек, еще двое пострадали. В Домодедове столкнулись фура и микроавтобус.

Экономика Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы «Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.

Политика Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики «В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Футбол «Манчестер Юнайтед» летом может расстаться сразу с шестью футболистами «Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с шестью футболистами в летнее трансферное окно. Об этом 4 апреля сообщает Sky Sports.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Политика Госдума окончательно запретила хостелы в жилых домах Государственная дума приняла окончательную редакцию закон о запрете хостелов в жилых домах.

Спорт Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Общество Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.

Общество Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.