Футбол
Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»Чемпионат 04:10
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошёл реабилитацию с опережением графика.
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