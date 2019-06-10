Футбол

Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в карьереProstoProSport 01:35

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в карьере. Достичь юбилейной отметки Роналду помогла победа в Лиге наций УЕФА. В финале португальцы со счетом 1:0 переиграли национальную команду Нидерландов.
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