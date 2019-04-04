Криштиану Роналду сможет сыграть в первом матче против «Аякса»REGNUM 06:36

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

Криштиану Роналду сможет сыграть в первом матче против «Аякса»

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