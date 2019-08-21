Футбол
Криштиану Роналду раскритиковал возросшие на футболистов ценыРБК 01:05
Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. С каждым годом в мире увеличивается число трансферов, сумма которых превышает €100 млн.
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Роналду: «Сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. Я с этим не согласен»
Бомбардир.рувчера в 18:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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