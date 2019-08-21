Футбол

Криштиану Роналду раскритиковал возросшие на футболистов ценыРБК 01:05

2 фото
Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. С каждым годом в мире увеличивается число трансферов, сумма которых превышает €100 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду: «Сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. Я с этим не согласен»

Бомбардир.рувчера в 18:52

Криштиану Роналду раскритиковал возросшие на футболистов цены

РБК01:05

Криштиану Роналду: «За вратаря могут заплатить 80 миллионов евро. Я не согласен с этим, но таков футбольный мир»

Спорт-Экспрессвчера в 20:49

«Сейчас любой может стоить 100 млн, ничего не демонстрируя». Роналду недоволен ростом цен на игроков

Sport24.ru00:20

Роналду: «Сейчас даже те, кто ничего не показывает, стоят 100 млн»

Soccer.ruвчера в 18:47

Роналду: сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя

Чемпионатвчера в 18:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Обновлено вчера в 23:38
Политика

СМИ узнали о планах Трампа и Макрона пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:09
Происшествия

Младенец скончался от грудного молока кормящей матери

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Рак легких нашли у президента Уругвая

Президент Уругвая Табаре Васкес рассказал, что медики обнаружили в его легком злокачественное образование.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Три человека погибли в пожаре под Красноярском

Обновлено в 01:01
Происшествия

В Краснодаре на улице произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:43
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено 19 августа в 16:23
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Обновлено вчера в 17:38
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Энергетика

Помпео: США обеспечат рынок нефти при сохранении антииранских санкций

Соединенные Штаты смогут полностью обеспечить потребности нефтяных рынков при сохранении санкций в отношении Ирана, заявил госсектретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNBC.
Обновлено в 01:09
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Здоровье

Из-за неизвестной патологии 10 лет волгоградку считали беременной

На протяжении 10 лет знакомые интересовались, не беременна ли она, а поход в магазин заканчивался слезами.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Наука

Названа смертельная опасность недосыпа

Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

В Приамурье ребенок отравился газом

В селе Константиновка обнаружено тело мальчика 2005 года рождения. По предварительной версии, смерть ребенка наступила от отравления газом.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:36
Политика

На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье

Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье

Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь

Медики советуют включить в свой рацион орехи, в них содержится витамин Е, который замедляет процесс старения организма.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Наука

Китайская компания собирается продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene намерена вывести на рынок новый «продукт» - клонированных котов.
Обновлено в 00:20
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие

В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков

За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Общество

Екатеринбург оказался в лидерах по открытию уличных киосков

В июне 2016 года насчитывалось 22,1 тыс. киосков, в июне 2019 года их число выросло до 28,2 тыс. Наибольшая динамика зафиксирована в Волгограде – плюс 76%, на 48% увеличилось количество объектов в Воронеже, у него второе место.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году

«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное