с чего всё началось

Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. С каждым годом в мире увеличивается число трансферов, сумма которых превышает €100 млн.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Экономика Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.

Политика Трамп поддержал возвращение России в G8 Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.

Происшествия Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Авто В России в следующем году резко подорожают автомобили «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Наука Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.

Общество В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.

Футбол «Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром» В перерыве матча произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.

Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

Происшествия В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.

Футбол «Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой» 29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».

Технологии ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим» Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Армия и оружие Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.