Футбол
Криштиану Роналду раскритиковал возросшие цены на футболистовРБК 01:05
Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. С каждым годом в мире увеличивается число трансферов, сумма которых превышает €100 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены
Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
Обновлено в 11:35
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.
Обновлено в 10:26
Общество
Тольятти вошел в список городов, из которых хочется уехать навсегда
Тольятти занимает 17 строчку рейтинга, в которые вошло 25 городов.
Обновлено в 03:00
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Пираты, похитившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь
Пираты, похитившие трёх россиян с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено вчера в 03:58
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву
Обновлено в 11:30
Наука
Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения
Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Зенит» наказан за беспорядки на игре с «Краснодаром»
В перерыве матча произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.
Обновлено в 11:46
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Монако» арендовал нападающего «Лестера» Слимани
Нападающий «Лестера» Ислам Слимани продолжит карьеру во Франции.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»
29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».
Обновлено в 09:29
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13