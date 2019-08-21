Футбол

Криштиану Роналду раскритиковал возросшие цены на футболистовРБК 01:05

Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. С каждым годом в мире увеличивается число трансферов, сумма которых превышает €100 млн.
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Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил
 португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
РБК01:05

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