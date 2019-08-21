Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша. Таким образом, он стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 миллионов евро.

Армия и оружие В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы» В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.

Общество Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.

Политика Кравчук назвал причину отказа Украины от ядерного оружия После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако 5 декабря 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который лишил Киев ядерного оружия.

Кино Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы» Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.

Шоу-бизнес Коллеги Назаровой озвучили, кто будет опекуном внучки актрисы У внучки Назаровой остался еще один опекун – сестра покойного супруга актрисы.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Здоровье Медицинское оборудование на 75 млн рублей закупят для республиканской больницы в Дагестане Власти Дагестана планируют закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2 (РКБ №2) в Махачкале - одной из крупнейших больниц региона.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Политика Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2» Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.

Происшествия Сотрудники МЧС спасли шесть котов c затопленной дачи под Хабаровском Сотрудники МЧС спасли из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Авто Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян "Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.

Шоу-бизнес Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

Происшествия В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре Сильный пожар произошел минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) в Ташкенте, пострадавших нет, сообщает в среду управление пожарной безопасности узбекистанский столицы.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Армия и оружие Япония занялась разработкой нового малозаметного истребителя Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что кабмин Японии собрался потратить около 3 трлн иен (около 28 млрд долларов) на разработку для своих ВВС нового «стелс»-истребителя на базе американских F-35 и F-22, чтобы к 2030 году провести наконец замену устаревающих F-2.

Происшествия Губернатор наградил боксера за помощь пострадавшим в ДТП в Перми "Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников наградил благодарственным письмом молодого спортсмена за спасение людей Данила Юлдашева, который одним из первых оказал помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на Гайве", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора и правительства региона.

Политика Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.