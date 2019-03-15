Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионовИнтерфакс-Спорт 08:52

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 12 марта
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
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Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Роналду – игрок недели в Лиге чемпионов

Sports.ru07:08
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