Футбол
Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»Вести.Ru 16:59
Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о коротком рабочем дне 30 апреля
30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными, напомнила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Политика
«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени
В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика
Роберт Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «полным неудачником»
По мнению Де Ниро, Трамп – «полный неудачник», передает The Guardian. Свое мнение актер высказал во время телешоу со Стивеном Колбертом.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Немецкую подлодку нашли у берегов России
У побережья Карского моря может находиться неизвестная немецкая подводная лодка периода Великой Отечественной войны, сообщили в Русском географическом обществе.
Обновлено в 17:36
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
Обновлено в 03:34
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Полиция Британии за неделю задержала более 750 экоактивистов
С 15 апреля задержано свыше 750 экологических активистов, которые проводят акции протеста в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.
Обновлено в 17:48
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Хоккей
Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»
«Даллас» повел в серии со счетом 3:2 и имеет шансы выйти в четвертьфинал уже в следующем матче.
Обновлено в 17:52
Футбол
«Динамо» победило «Крылья Советов»
В матче 24 тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счётом переиграло самарские «Крылья Советов».
Обновлено в 11:34
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 17:44
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Авто
Fiat Chrysler отзывает более 300 тысяч автомобилей
Fiat Chrysler отзывает более 300 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за проблемы с кабелем, которая может привести к их неожиданному откату.
Обновлено в 14:55