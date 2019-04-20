Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»Вести.Ru 16:59

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
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Роналду: я остаюсь в «Ювентусе», 1000%

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Роналду: я на тысячу процентов остаюсь в «Ювентусе»

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Роналду: «Остаюсь в «Ювентусе», 1000%»

Бомбардир.ру15:21

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Криштиану Роналду: «Останусь в „Ювентусе“, 1000 процентов»

Спорт-Экспресс15:22

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Sport24.ru15:03

Криштиану Роналду: «1000%, что останусь в „Юве“»

Sports.ru14:40
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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