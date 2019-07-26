Футбол
Криштиану Роналду поддержал Асенсио после травмыSport.ru вчера в 16:13
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Марко Асенсио. Ранее стало известно, что Асенсио получил тяжёлую травму.
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Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться
Советский спортвчера в 16:19
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Общество
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп назвал Зеленскому условия сближения Украины и США
Американский лидер заявил, что теперь главной задачей нового президента Украины станет окончательное расследование коррупционных дел и улучшение имиджа страны, что раньше становилось главными проблемами для углубления отношений двух стран Трамп пояснил, что США готовы всячески помогать новой власти Украины проводить масштабные реформы, которые уже давно назрели.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
Максим Галкин с семьей уже несколько недель находится на отдыхе в Юрмале.
Обновлено в 04:33
Политика
Евросоюз осудил решение федеральных властей США вернуть смертную казнь
Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей ряда штатов.
Обновлено в 11:18
Политика
Волкер посетил КПП на линии соприкосновения в Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 26 июля посетил пункт пропуска в районе Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 15:16
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Экономика
Топилин поторопил рожать детей для получения материнского капитала
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин посоветовал семьям, которые хотят получить материнский капитал, поторопиться с рождением детей, так как срок программы ограничен.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 11:19
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Футбол
Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА
Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
Обновлено в 11:10
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
МИД РФ прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT на £200 тысяч
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение британского медиарегулятора Ofcom наложить штраф на российский иновещательный телеканал RT в размере 200 тыс. фунтов стерлингов ещё до решения суда.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Киевский суд обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать уголовное дело о возможном захвате власти бывшим президентом страны Петром Порошенко, говорится в материалах суда.
Обновлено в 09:36
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро из-за дорожающей нефти
Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро, отыгрывая подорожание нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской Бирже.
Обновлено в 04:04
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Спорт
Капитан заявил о принудительном переименовании команды «Новое величие»
Думанский рассказал, что в настоящее время команда не играет, а в сентябре будет решать, участвовать ли в турнирах, связанных с МАКом.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» в Баку из-за ушиба пальца на ноге
Певица Анита Цой повредила палец ноги на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку, в связи с чем обратилась за помощью к медикам.
Обновлено в 15:20
Спорт
Этап «Тур де Франс» приостановлен из-за града и опасности оползня
Девятнадцатый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" приостановлен из-за града и опасности оползня.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Арсенал» арендовал Ломовицкого у «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале».
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Новак анонсировал запуск первой нити «Турецкого потока»
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал, что с 1 января 2020 года ожидается запуск первой нити «Турецкого потока».
Обновлено в 06:10
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено в 14:30
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено в 13:09
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено в 14:06