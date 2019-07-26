Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Марко Асенсио. Ранее стало известно, что Асенсио получил тяжёлую травму.

Политика В предвыборном штабе Яшина проходят обыски Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Музыка Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара» Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.

Политика Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Финансы Банк России понизил ключевую ставку до 7,25% Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.

Политика Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.

Политика Зеленский прилетел в Одессу эконом-классом Украинский президент Владимир Зеленский прилетел из Киева в Одессу, воспользовавшись билетом эконом-класса украинской авиакомпании.

Политика МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.

Авто Стало известно, почему сложно продать подержанную китайскую машину Ну и третьей основной причиной, почему сложно продать подержанную китайскую машину, являются сложности в поиске запчастей, ведь в основном их приходится заказывать в Китае, а доставка занимает много времени.

Экономика Россияне являются лидерами по покупке недвижимости в Черногории По данным госбанка, с момента объявления независимости страны после референдума о выходе из союзного государства Сербии и Черногории в 2006 году, россияне ежегодно являются крупнейшими покупателями недвижимости в Черногории.

Политика Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.

Политика Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Политика Зеленский встретился с Волкером Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Футбол Фанаты «Динамо» извинились перед командой Вероятно, фанаты решили извиниться за то, что не поддержали игроков после поражения от казанского "Рубина" во втором туре.

Автоспорт Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.

Армия и оружие Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Футбол «Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев» «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Госдума по итогам трех чтений приняла законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.

Спорт ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020 Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.