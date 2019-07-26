Футбол
Криштиану Роналду поддержал Асенсио после травмыSport.ru вчера в 16:13
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Марко Асенсио. Ранее стало известно, что Асенсио получил тяжёлую травму.
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Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться
Советский спортвчера в 16:19
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Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Политика
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Музыка
Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»
Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 08:21
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%
Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.
Обновлено в 06:47
Политика
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский прилетел в Одессу эконом-классом
Украинский президент Владимир Зеленский прилетел из Киева в Одессу, воспользовавшись билетом эконом-класса украинской авиакомпании.
Обновлено в 12:19
Политика
МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Авто
Стало известно, почему сложно продать подержанную китайскую машину
Ну и третьей основной причиной, почему сложно продать подержанную китайскую машину, являются сложности в поиске запчастей, ведь в основном их приходится заказывать в Китае, а доставка занимает много времени.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Экономика
Россияне являются лидерами по покупке недвижимости в Черногории
По данным госбанка, с момента объявления независимости страны после референдума о выходе из союзного государства Сербии и Черногории в 2006 году, россияне ежегодно являются крупнейшими покупателями недвижимости в Черногории.
Обновлено в 03:04
Политика
Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
Обновлено в 13:14
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский встретился с Волкером
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 08:22
Футбол
Фанаты «Динамо» извинились перед командой
Вероятно, фанаты решили извиниться за то, что не поддержали игроков после поражения от казанского "Рубина" во втором туре.
Обновлено в 13:54
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России
Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Госдума по итогам трех чтений приняла законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 08:14
Происшествия
Поругавшиеся россияне бросили годовалую дочь на дороге
Обновлено в 12:30
Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 12:35
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine
Обновлено вчера в 12:06