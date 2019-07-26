Футбол

Криштиану Роналду поддержал Асенсио после травмыSport.ru вчера в 16:13

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Марко Асенсио. Ранее стало известно, что Асенсио получил тяжёлую травму.
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Асенсио ляжет под нож хирурга

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Асенсио обратился к болельщикам «Реала»

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Роналду – Асенсио: «Сил тебе, друг. Скорейшего выздоровления»

Sports.ruвчера в 10:55

Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться

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Роналду поддержал Асенсио, порвавшего крестообразные связки

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Роналду поддержал травмированного Асенсио

Евро-футбол.рувчера в 11:10

Асенсио поблагодарил за поддержку. У форварда был обнаружен разрыв крестообразной связки

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Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

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В предвыборном штабе Яшина проходят обыски

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено в 14:05
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Музыка

Бузова упала во время выступления на фестивале «Жара»

Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 08:21
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%

Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.
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Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией

В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.
Обновлено в 13:28
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Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове

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Политика

Зеленский прилетел в Одессу эконом-классом

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел из Киева в Одессу, воспользовавшись билетом эконом-класса украинской авиакомпании.
Обновлено в 12:19
Политика

МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева

В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Авто

Стало известно, почему сложно продать подержанную китайскую машину

Ну и третьей основной причиной, почему сложно продать подержанную китайскую машину, являются сложности в поиске запчастей, ведь в основном их приходится заказывать в Китае, а доставка занимает много времени.
Обновлено в 12:25
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Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Экономика

Россияне являются лидерами по покупке недвижимости в Черногории

По данным госбанка, с момента объявления независимости страны после референдума о выходе из союзного государства Сербии и Черногории в 2006 году, россияне ежегодно являются крупнейшими покупателями недвижимости в Черногории.
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Политика

Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
Обновлено в 13:14
Политика

Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
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Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
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Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети

Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Политика

Зеленский встретился с Волкером

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 08:22
Футбол

Фанаты «Динамо» извинились перед командой

Вероятно, фанаты решили извиниться за то, что не поддержали игроков после поражения от казанского "Рубина" во втором туре.
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Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными

Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России

Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Футбол

Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
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Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Госдума по итогам трех чтений приняла законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.
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Опубликована переписка убитой в Раменском девушки с обвиняемым

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Поругавшиеся россияне бросили годовалую дочь на дороге

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ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
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Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
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Марко Асенсио
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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