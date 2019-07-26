Футбол

Криштиану Роналду поддержал Асенсио после травмыSport.ru вчера в 16:13

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал бывшего партнёра по "Реалу" Марко Асенсио. Ранее стало известно, что Асенсио получил тяжёлую травму.
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Марко Асенсио
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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