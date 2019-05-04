Футбол

Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за «Барселону»Спорт-Экспресс 09:19

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за "Барселону". По словам экс-форварда "Реала", ему не нравится этот город.
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Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»

Матч ТВ09:39

Криштиану Роналду: Переход в «Барселону»? Я там никому не нравлюсь

Советский спортвчера в 12:29

Роналду: «Барселона не для меня. Им не нравится Криштиану»

Sport.ru10:30

Роналду вспомнил о нехорошем отношении к себе в Барселоне

Газета.Ru04:20

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Чемпионат02:35

Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за «Барселону»

Спорт-Экспресс09:19
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол

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"Локомотив" проиграл в Туле "Арсеналу" в матче 27-го тура РПЛ. Этот результат позволяет "Зениту" досрочно праздновать чемпионство.
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
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Происшествия

Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
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Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов на группу военных

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа, сообщает в субботу портал Infobae.
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Полиция Алжира арестовала брата экс-президента

В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
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Оценку работы семнадцати тамбовским больницам выставят пациенты

Свое мнение о работе 16-и тамбовских больниц высказали более 32-х тысяч жителей области, приняв участие в интерактивном голосовании на сайте Минздрава России или заполнив анкету в больнице.
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Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
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Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

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ПНС Ливии рассказало о плохом положении Хафтара

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Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
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Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
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Съемки четвертой части фильма «Гардемарины» начались в Крыму.
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Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
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В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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