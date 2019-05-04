Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за «Барселону»Спорт-Экспресс 09:19

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за "Барселону". По словам экс-форварда "Реала", ему не нравится этот город.

Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за «Барселону»

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