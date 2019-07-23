Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Политика Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю» Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Авто В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Гаджеты Honor 20 Pro получил розово-фиолетовое цветовое оформление Компания Honor всегда радует поклонников бренда новыми цветовыми решениями. На этот раз розово-фиолетовое оформление получил Honor 20 Pro.

Политика В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов из России за границу Платежная система Western Union ограничила размер перевода денег за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в месяц.

Политика Кравчук назвал ошибку Порошенко, с которой может столкнуться Зеленский Первый украинский лидер Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, допустил ошибку в выстраивании кадровой системы в политике, в результате чего создал бизнес-империю.

Общество Минпромторг хочет разрешить магазинам не считать пиво алкоголем Министерство промышленности и торговли хочет смягчить ограничения при розничной продаже пива Министерство предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Происшествия В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву В Санкт-Петербурге возле своего дома была убита активистка Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Политика Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Экономика Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.

Политика ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Раду ЦИК Украины обработал 50,01 процента протоколов на выборах в Верховную раду.

Общество В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика В МИД России назвали выборы в Раду «голосованием надежды» Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".