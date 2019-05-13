Футбол

Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» ФлоренциЧемпионат вчера в 17:35

В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду. Инцидент случился на 59-й минуте встречи.
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Алессандро Флоренци: «Роналду думает, что имеет право делать все что угодно»

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Алессандро Флоренци
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник и вице-капитан клуба «Рома» и национальной сборной Италии.
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