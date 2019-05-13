Футбол
Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» ФлоренциЧемпионат вчера в 17:35
В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду. Инцидент случился на 59-й минуте встречи.
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Общество
Обвиняемого в измене сотрудника ЦНИИмаша перевели из СИЗО в больницу
Сотрудника головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, перевели из СИЗО «Лефортово» в Городскую клиническую больницу №2 Москвы.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
Обновлено в 01:05
Политика
Свыше трети европейцев признают Крым частью России
Более одной трети граждан Европы придерживаются той позиции, что Крым является частью России.
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Спорт
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Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
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Спорт
Медведева: в Канаде пытаюсь оставаться россиянкой
В первый год под руководством Орсера Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Общество
Суд над стилистом Сергеем Зверевым состоится сегодня
Звереву грозит штраф до двадцати тысяч рублей или до сорока часов обязательных работ.
Обновлено в 00:04
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Украинские военные отработали захват судов в открытом море
Обновлено вчера в 09:28
Авто
В Амстердаме запретят бензиновые и дизельные автомобили
Власти Амстердама разработали план мероприятий, согласно которому к 2030 году запретят въезд в город автомобилям и мотоциклам с двигателями внутреннего сгорания.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Число погибших из-за циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64
В Индии в штате Одиша число погибших из-за циклона «Фани» увеличилось до 64 человек.
Обновлено в 02:08
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Губернатор Севастополя вернулся к работе после операции
Обновлено в 03:08
Кино
Мединский назвал российское кино успешным конкурентом Голливуда
Показатели кино в условиях беспрецедентной жесткой конкуренции с Голливудом на рынке министр назвал рекордными.
Обновлено в 03:03
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41