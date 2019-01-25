Футбол
Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаградИзвестия вчера в 20:44
Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград. Об этом 25 января сообщает «Газета.ру».
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Президент Португалии не исключил, что Роналду может лишиться престижной награды
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
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Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
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После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
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Авто
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Ученик устроил стрельбу в школе в Енисейском районе Красноярского края
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Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
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Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.
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Политика
В Совете Европы рассказали о сумме долга России
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Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Полиция проверит данные о пропаже иконы из Исторического музея
Ранее Государственный исторический музей сообщил, что обратился в правоохранительные органы по результатам внутренней проверки после того, как хранитель не выдал икону "Богоматерь Смоленская Шуйская" для плановой выставки; в данный момент проводится полная сверка фонда древнерусской живописи в поисках данного экспоната.
Обновлено вчера в 04:23
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Go готовят к релизу
Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 06:24
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
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Обновлено вчера в 20:24
Общество
Слипшиеся макароны: Школьники Кузбасса показали еду из столовой
Кузбасские власти заявили о том, что в регионе после появления информации о том, что голодные дети начали падать в обмороки, открыта горячая линия по вопросам питания учащихся в школах.
Обновлено в 03:25
Общество
Россельхознадзор ограничил ввоз продукции четырёх белорусских предприятий
Россельхознадзор с 25 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции четырёх белорусских предприятий из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных требований.
Обновлено в 03:36
Здоровье
В РФ утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа
Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор одобрили план поэтапного внедрения новой четырехвалентной антигриппозной вакцины в период с 2019 по 2021 год.
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Происшествия
Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными
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Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Еврокапитал-Альянс, говорится в сообщении ЦБ.
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Космос
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Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV.
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Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
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Появилось видео с места взрыва в Балашихе
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В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
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ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию
Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Общество
Выпускникам вузов сложно найти работу, считают 55% граждан РФ
В России за последние десять лет выросла доля тех, кто считает, что работу после окончания вуза можно найти с большим трудом: с 50% в 2009 году до 55% в 2019 году.
Обновлено в 02:39