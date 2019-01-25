Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаградИзвестия вчера в 20:44

Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду могут лишить португальских госнаград. Об этом 25 января сообщает «Газета.ру».

Технологии Технологии Apple уволила более 200 своих сотрудников Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.

Авто Авто Первый серийный кроссовер Genesis замечен на тестах Премиальное подразделение компании Hyundai — Genesis — вывело на тесты свой первый серийный кроссовер.

Происшествия Происшествия После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.

Авто Авто Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.

Происшествия Происшествия Ученик устроил стрельбу в школе в Енисейском районе Красноярского края

Происшествия Происшествия ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Авто Авто Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.

Политика Политика Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.

Политика Политика Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Авто Авто В Калининграде начали выпускать седан Kia K900 Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.

Происшествия Происшествия Нападение на полицейских в Нальчике попало на видео Никто из напавших на полицейских в Нальчике не выжил — в больнице скончался последний из четырех злоумышленников, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники.

Политика Политика В Совете Европы рассказали о сумме долга России Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.

Происшествия Происшествия Полиция проверит данные о пропаже иконы из Исторического музея Ранее Государственный исторический музей сообщил, что обратился в правоохранительные органы по результатам внутренней проверки после того, как хранитель не выдал икону "Богоматерь Смоленская Шуйская" для плановой выставки; в данный момент проводится полная сверка фонда древнерусской живописи в поисках данного экспоната.

Авто Авто Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Гаджеты Гаджеты Смартфон Xiaomi Redmi Go готовят к релизу Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.

Политика Политика Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.

Технологии Технологии В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Общество Общество В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Общество Общество Слипшиеся макароны: Школьники Кузбасса показали еду из столовой Кузбасские власти заявили о том, что в регионе после появления информации о том, что голодные дети начали падать в обмороки, открыта горячая линия по вопросам питания учащихся в школах.

Общество Общество Россельхознадзор ограничил ввоз продукции четырёх белорусских предприятий Россельхознадзор с 25 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции четырёх белорусских предприятий из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Здоровье Здоровье В РФ утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор одобрили план поэтапного внедрения новой четырехвалентной антигриппозной вакцины в период с 2019 по 2021 год.

Происшествия Происшествия Сообщения о минировании объектов в ряде регионов оказались ложными

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.

Экономика Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Еврокапитал-Альянс Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Еврокапитал-Альянс, говорится в сообщении ЦБ.

Космос Космос Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2 Первый из отправленных в 2019 году на орбиту космических спутников Индии Kalamsat-V2 был собран студентами менее чем за неделю и весит меньше деревянной табуретки, всего 1,26 килограмма, сообщил в пятницу телеканал NDTV.

Общество Общество Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.

Происшествия Происшествия Появилось видео с места взрыва в Балашихе

Транспорт Транспорт В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда

Политика Политика ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.