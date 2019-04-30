Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в миреТарантас Ньюс 00:44
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire. Модель Bugatti La Voiture Noire была представлена в рамках автосалона в Женеве в марте этого года, её стоимость составляет 11 млн евро.
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Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
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Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
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Политика
Глава «Мираторга» назвал любителей привозного хамона «балаболами»
«Истерикой из ничего» назвал недовольство запретом на ввоз импортной мясной продукции для личного пользования глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
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Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
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Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
Обновлено в 06:12
Общество
Кембриджский университет расследует свою выгоду от работорговли
Кембриджский университет решил провести двухгодичное внутреннее расследование для выяснения масштабов финансовой выгоды университета, полученной от работорговли.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Хоккей
«Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву
«Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).
Обновлено в 02:51
Политика
Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Хоккей
Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Общество
Несанкционированные митинги проходят в Казахстане
Обновлено в 04:22
Авто
Сборка Kia Soul нового поколения началась в России
Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».
Обновлено вчера в 14:42
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Кино
Ушла из жизни французская актриса Анемон
Обновлено в 00:53