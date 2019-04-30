Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в миреТарантас Ньюс 00:44

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire. Модель Bugatti La Voiture Noire была представлена в рамках автосалона в Женеве в марте этого года, её стоимость составляет 11 млн евро.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

РИА Новостивчера в 15:52

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Quto.ruвчера в 14:05

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Sportbox.RUвчера в 03:12
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Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
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Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Футбол

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Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

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Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

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Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
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Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

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В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали нескольких участников согласованного первомайского шествия «Свободному Петербургу — свободные выборы».
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Кембриджский университет решил провести двухгодичное внутреннее расследование для выяснения масштабов финансовой выгоды университета, полученной от работорговли.
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Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

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Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
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Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
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В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

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Хоккей

«Авангард» сделал квалификационное предложение Михееву

«Авангард» на своем официальном сайте сообщил, что клуб сделал квалификационные предложения вратарю Ивану Налимову (на два сезона), нападающим Илье Михееву (на два сезона) и Тэйлору Беку (на сезон).
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Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
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Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
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Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

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Сборка Kia Soul нового поколения началась в России

Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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