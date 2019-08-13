Футбол

Криштиану Роналду: хочу вписать свое имя в историю футболаВести.Ru 04:58

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился тем, что является его главной мотивацией в футболе. 34-летний португалец хочет стать легендой мирового футбола.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Италии – новый налог на зарплаты. Теперь в серию А легче заманить топов

Sports.ru06:02

Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола

Чемпионатвчера в 20:41

Роналду: «В деньгах больше не нуждаюсь, хочу занять место в истории футбола»

Sport24.ruвчера в 19:55

Роналду: «Мне хватает денег. Я хочу занять своё место в истории футбола»

Soccer.ruвчера в 22:29

Криштиану Роналду: «Хочу вписать свое имя в историю футбола. Бог сделал так, что я больше не нуждаюсь в деньгах»

Матч ТВвчера в 20:18

Криштиану Роналду: «Хочу вписать свое имя в историю футбола. Бог сделал так, что я больше не нуждаюсь в деньгах»

Sportbox.RUвчера в 20:18

Роналду намерен заработать место в футбольной истории

Спорт-Экспрессвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Футбол

На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено 11 августа в 20:26
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Общество

Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд

Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Россиянка бросила дочь в кафе с запиской для новых родителей

Обновлено в 06:49
Общество

Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию

Обновлено в 04:13
Политика

Водная блокада Крыма. Украине предъявили требование на воду реки Днепр

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:41
Политика

Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве

Обновлено в 06:05
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России от 1 миллиона рублей

Лидером ТОП-5 популярных кроссоверов на российском рынке по цене от 1 до 1,2 миллиона рублей является корейская компактная модель корейский Hyundai Creta, на которой с января по июль остановили свой выбор 40 039 автолюбителей, что на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году в 2018 году.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество

Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России

Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 73,41 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 29,18 копейки - до 73,4149 рубля, курс доллара увеличился на 17,3 копейки - до 65,6017 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:44
Здоровье

В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву

В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Общество

В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В акватории Финского залива катер врезался в каменистый берег

Два жителя Приморского района попали в аварию в акватории Финского залива.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей

Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
Обновлено в 06:55
Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Авто

Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush

Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США

Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Общество

К Японии приближается тайфун «Кроса»

Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Общество

Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад

Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47400 рублей в месяц Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Обновлено в 04:23
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Идеологию партии Зеленского назвали опасной на Украине

Либертарианство, приверженность к которому провозгласила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», способно превратить Украину в государство без социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:27
Финансы

Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Наука

Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию

Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Экскурсионное судно село на мель в Белом море

ИА «Ореанда-Новости» Главное управление МЧС по Республике Карелия сообщило, что экскурсионное судно «Сапфир» село на мель в Белом море.
Обновлено в 04:36
Спорт

Алия Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе

Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе.
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное