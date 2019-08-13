Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился тем, что является его главной мотивацией в футболе. 34-летний португалец хочет стать легендой мирового футбола.

Криштиану Роналду: хочу вписать свое имя в историю футбола

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