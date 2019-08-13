Футбол
Криштиану Роналду: хочу вписать свое имя в историю футболаВести.Ru 04:58
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился тем, что является его главной мотивацией в футболе. 34-летний португалец хочет стать легендой мирового футбола.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
Чемпионатвчера в 20:41
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Общество
Казаки планируют создать в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 04:13
Политика
Водная блокада Крыма. Украине предъявили требование на воду реки Днепр
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:41
Политика
Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве
Обновлено в 06:05
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России от 1 миллиона рублей
Лидером ТОП-5 популярных кроссоверов на российском рынке по цене от 1 до 1,2 миллиона рублей является корейская компактная модель корейский Hyundai Creta, на которой с января по июль остановили свой выбор 40 039 автолюбителей, что на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году в 2018 году.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество
Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 73,41 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 29,18 копейки - до 73,4149 рубля, курс доллара увеличился на 17,3 копейки - до 65,6017 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:44
Здоровье
В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву
В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В акватории Финского залива катер врезался в каменистый берег
Два жителя Приморского района попали в аварию в акватории Финского залива.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей
Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
Обновлено в 06:55
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Авто
Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Общество
К Японии приближается тайфун «Кроса»
Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Общество
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад
Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47400 рублей в месяц Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Обновлено в 04:23
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Идеологию партии Зеленского назвали опасной на Украине
Либертарианство, приверженность к которому провозгласила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», способно превратить Украину в государство без социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:27
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Экскурсионное судно село на мель в Белом море
ИА «Ореанда-Новости» Главное управление МЧС по Республике Карелия сообщило, что экскурсионное судно «Сапфир» село на мель в Белом море.
Обновлено в 04:36
Спорт
Алия Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе
Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе.
Обновлено в 06:57