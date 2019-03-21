Футбол

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестРБК 10:37

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
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УЕФА оштрафовал Роналду на €20 тыс. за неприличный жест в игре с «Атлетико»

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Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

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