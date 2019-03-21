Футбол
Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестРБК 10:37
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты
Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
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Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
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Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
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Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено в 11:50
Общество
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Хоккей
«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из своего фарм-клуба в АХЛ
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Шоу-бизнес
Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
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Армия и оружие
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На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек
Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
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Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Технологии
Китай начнет строительство первой плавучей АЭС в этом году
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Роман Гриценко ушел из «ДОМа-2» ради новой возлюбленной
Обновлено в 09:04
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
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Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову
Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Военные получат первый серийный Ил-76МД-90А на следующей неделе
На следующей неделе военным будет передан первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Обновлено в 15:04
Политика
Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»
Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Футбол
Бельгия — Россия 0:0 (1-й тайм)
В первую очередь, обращает на себя внимание появление в стартовом составе зенитовца Юрия Жиркова, чей вызов в сборную стал неожиданностью.
Обновлено в 14:40
Политика
Зеленский: с Россией придётся вести переговоры по Донбассу
Владимир Зеленский – шоумен и кандидат в президенты Украины – заявил, что если он станет главой государства, то не исключает проведения двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:04
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Хакасии потушили пожар на Абаканской ТЭЦ
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров на Абаканской ТЭЦ, сообщает МЧС Хакасии.
Обновлено в 12:39
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08