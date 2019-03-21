Футбол

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жестРБК 10:37

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест, продемонстрированный после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Sport Mediaset.
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УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Чемпионат10:45

Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Sports.ru10:22

УЕФА вынес решение по Роналду за неприличный жест после матча с «Атлетико»

Матч ТВ11:14

Роналду избежал дисквалификации за поведение в матче с «Атлетико», он оштрафован на 20 тысяч евро

Спорт-Экспресс11:00

Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест на матче с «Атлетико» (видео)

Советский спорт11:04

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за непристойный жест. Форвард оштрафован на 20 тыс. евро

Sport24.ru10:56

УЕФА оштрафовал Роналду на €20 тыс за неподобающее поведение

РИА Новости11:41
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
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Доступ к учебным пособиям столичных педагогов откроют для жителей РФ

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
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Стартовало серийное производство пикапа Jeep Gladiator

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В России временно приостановили выдачу водительских прав

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Следком проверяет смерть школьницы в Крыму

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Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
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Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение

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«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании

Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
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Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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