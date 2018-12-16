Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино». Встреча 16-го тура Серии А завершилась со счетом 1:0 в пользу лидера чемпионата Италии.

Футбол Футбол Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул» Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».

Футбол Футбол Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.

Футбол Футбол Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого» Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.

Футбол Футбол Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность» Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.

Футбол Футбол Кураньи записал видеообращение в поддержку Кокорина

Футбол Футбол Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“» В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".

Футбол Футбол Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время игры его сына Герберт Гентнер, являвшийся отцом капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера, почувствовал себя плохо во время матча с «Гертой» в то время, когда он наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Мерседес-Бенц арена» в Берлине.

Футбол Футбол Преемников Академии «Зенита» посвятили в юные зенитовцы Напомним, в воскресенье, 16 декабря, в «Газпром»-Академии «Зенита» прошёл выпускной игроков 2001 года рождения и посвящение в юные зенитовцы ребят 2009 года рождения.

Футбол Футбол Пулишич намерен перейти в «Челси» Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".

Футбол Футбол Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом» Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.

Футбол Футбол Эйбар — Валенсия 1:1 "Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.

Футбол Футбол Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи» Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что сейчас команда максимально близка к завоеванию трофея.

Футбол Футбол «Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Филипе Луиса «Интер» и «Милан» проявляют интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, сообщает Calciomercato.it.