Футбол
Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии АНева Спорт01:04
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
|20′
Симоне Дзадза
|27′
|48′
Миралем Пьянич
|51′
Эмре Джан
|70′
Криштиану Роналду
|70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
|72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
|76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
|85′
|90′+2′
Маттиа Перин
|40%
|Владение мячом
|60%
|68%
|Процент точных передач
|76%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|13
|15
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
1
Ичасо
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
21
Беренгер
23
Мейте
88
Ринкон
8
Базелли
27
Париджини
11
Дзадза
9
Белотти
22
Перин
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
17
Манджукич
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино». Встреча 16-го тура Серии А завершилась со счетом 1:0 в пользу лидера чемпионата Италии.
Нева Спорт01:04
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Криштиану Роналду: «Сложная игра, поле было неровным. Счастлив забить 5000-й гол „Ювентуса“»
Sportbox.RUвчера в 20:14
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