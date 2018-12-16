Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
Нева Спорт
01:04

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино». Встреча 16-го тура Серии А завершилась со счетом 1:0 в пользу лидера чемпионата Италии.
Нева Спорт01:04

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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