Футбол

Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год
Советский спорт
04:42

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признался, что расстроился из-за того, что не смог в шестой раз выиграть Золотой мяч. Мне кажется, я заслуживаю Золотой мяч каждый год, сказал 33-летний португалец в интервью La Gazzetta dello Sport. Но если я его не выигрываю, это вовсе не конец света.
Советский спорт04:42

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Роналду заявил, что не переживает из-за того, что не получил «Золотой мяч»

RT на русском04:46

Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год

Советский спорт04:42

Роналду: «Думаете, не выиграв «Золотой мяч», я иду домой и там плачу?»

Sport24.ru04:33

Криштиану Роналду: «Я должен получать „Золотой мяч“ каждый год»

Матч ТВ04:04

Криштиану Роналду: «Я должен получать „Золотой мяч“ каждый год»

Sportbox.RU04:04

Роналду: я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год, но победа Модрича не конец света

Чемпионат03:59

Криштиану Роналду: «Поздравляю Модрича, но „Золотой мяч“ каждый год должен получать я»

Sports.ru03:30
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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