Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признался, что расстроился из-за того, что не смог в шестой раз выиграть Золотой мяч. Мне кажется, я заслуживаю Золотой мяч каждый год, сказал 33-летний португалец в интервью La Gazzetta dello Sport. Но если я его не выигрываю, это вовсе не конец света.

Советский спорт 04:42