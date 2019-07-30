Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил перспективы туринцев выиграть Лигу чемпионов в ближайшие два года.

Криштиану Роналду: «Сколько денег „Барселона“ вложила за пять лет в игроков? И не выиграла Лигу чемпионов»

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