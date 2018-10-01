Футбол

Криштиану Роналду: «Начинается лучшая часть Лиги чемпионов»
Спорт-Экспресс
02:44

Янг Бойз — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Сюисс Ванкдорф»
23′
Хуан Гильермо Куадрадо
Алекс Сандро
Гийом Оаро
30′
Мохамед Али Камара
62′
64′
Федерико Бернардески
65′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Гийом Оаро
68′
72′
Маттиа Де Шильо
Пауло Дибала
Улиссес Гарсия
72′
80′
Пауло Дибала
Кристиан Фасснахт
Леонардо Бертоне
80′
Марко Вельфли
83′
Муми Нгамале
Торстен Шик
84′
Джибриль Соу
Грегори Вютрих
90′+1′
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Янг Бойз" (1:2) отметил, что впереди у туринского клуба очень важные игры. Он добавил, что в команде все настроены позитивно.
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