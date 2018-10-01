Футбол

Криштиану Роналду: «Начинается лучшая часть Лиги чемпионов»
Спорт-Экспресс
02:44

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Янг Бойз" (1:2) отметил, что впереди у туринского клуба очень важные игры. Он добавил, что в команде все настроены позитивно.
Спорт-Экспресс02:44

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Криштиану Роналду: «Дальше начинается замечательная часть Лиги чемпионов»

Sportbox.RU03:02

Криштиану Роналду: «Дальше начинается замечательная часть Лиги чемпионов»

Матч ТВ03:02

Криштиану Роналду: «Начинается лучшая часть Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс02:44

Роналду: «Начинается прекрасная часть Лиги чемпионов»

Евро-футбол.ру02:31

Роналду: теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов

Чемпионат01:59

Криштиану Роналду: «Чувствую себя хорошо. Отдохну позже»

Sports.ru05:10

Роналду: «Я с лёгкостью мог бы забить пару мячей, но это футбол»

Soccer.ruвчера в 20:43
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Футбол

ЦСКА забил два гола в матче с «Реалом»

ЦСКА обыгрывает в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

КДК оштрафовал ЦСКА на 170 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» сыграет против «Славии» в форме лазурного цвета

Петербургский Зенит сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Славии в лазурной форме.
Обновлено в 07:08
Футбол

СМИ сообщили о намерении Глушакова перейти в «Ахмат»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков пригрозил своей супруге Дарье переходом в «Ахмат», где будет официально получать 30 тыс. рублей и платить из этой суммы алименты.
Обновлено в 06:16
Футбол

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер извинился перед защитником «Аякса» Николасом Тальяфико за удар ногой в голову, за который он был удален в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:32
Футбол

СМИ: Европейские топ-клубы интересуются Фернандесом, Чаловым и Ахметовым

Футболистами московского ЦСКА Марио Фернандесом, Фёдором Чаловым и Ильзатом Ахметовым интересуются топ-клубы ведущих европейских чемпионатов.
Обновлено в 07:35
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Объявлены номинанты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Представлены четыре номинанта на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового турнира.
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Робер Пирес: «Я бы не променял Дембеле на Неймара»

Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес сравнил Усмана Дембеле и Неймара.
Обновлено в 05:48
Футбол

Матч «Марсель» — «Бордо» перенесён из-за протестов во Франции

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Марселя» с «Бордо» перенесён на неопределённый срок.
Обновлено в 04:49
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол

Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«Ювентус» лишился двух игроков перед дерби

Туринский «Ювентус» терпит потери перед субботним дерби с «Торино».
Обновлено в 05:33
Футбол

Гомеш: «Я чувствую себя важной частью „Эвертона“»

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, который находится в английском клубе на правах аренды, поделился впечатлениями о пребывании в стане "ирисок".
Обновлено в 05:27
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Вратарь «Краснодара»: можем спокойно дойти до полуфинала Лиги Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Севильей» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а также оценил перспективы «быков» в нынешнем розыгрыше еврокубкового турнира.
Обновлено в 07:28
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Юлиан Нагельсманн: «Три очка в группе не отражают силу „Хоффенхайма“»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн отметил, что результат его команды в групповом этапе Лиги чемпионов не соответствует действительности.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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